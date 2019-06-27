"Яндекс" расширил совет директоров до 10 человек

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Компания "Яндекс" приняла решение о расширении совета директоров с восьми до 10 человек. Об этом говорится в сообщении компании по итогам общего собрания акционеров в четверг.

"Яндекс" объявил о трех повторных назначениях и двух новых назначениях в свой совет директоров. Старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан и бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин были назначены неисполнительными членами совета директоров сроком на три года. Технический директор компании Михаил Парахин был назначен неисполнительным членом сроком на один год, управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян был назначен исполнительным членом на один год, говорится в сообщении.

Также в совет директоров входят сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, исполнительный основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Неисполнительным председателем совета директоров является президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойтон.

Бывший генеральный директор "Яндекс.Такси" Худавердян 22 мая был назначен на должность управляющего директора группы компаний "Яндекса". По информации компании, Худавердян пришел в "Яндекс" в апреле 2006 года. За время работы в компании он руководил несколькими сервисами, включая "Яндекс.Браузер" и "Яндекс.Навигатор". В 2015 году он перешел в "Яндекс.Такси" на должность генерального директора, а в 2018 году, когда "Яндекс" и Uber объединили свои бизнесы онлайн-заказа такси в России и соседних странах, Худавердян возглавил новую компанию.