Додон считает, что продление льготного режима для товаров из Молдавии укрепит связи с РФ

КИШИНЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Продление правительством России льготного режима для товаров из Молдавии укрепит торгово-экономические связи между двумя странами. Об этом заявил президент республики Игорь Додон в эфире телеканала N4, комментируя готовящееся правительством РФ решение продлить еще на полгода действующий с 1 января по 1 июля 2019 года льготный режим поставок для молдавских производителей.

"Я говорил об этой теме с Дмитрием Козаком, было также и обращение от правительства Молдавии, чего не было довольно давно. Это позволит значительно увеличить товарооборот", - сказал Додон.

Ранее он также сообщил, что возобновление после трехлетнего перерыва работы молдавско-российской межправительственной комиссии "создаст благоприятные условия для полномасштабного "перезапуска" двусторонних отношений на уровне правительств" двух стран.

Тот факт, что готовится решение о продлении льготного режима поставок для молдавских производителей до конца 2019 года подтвердили и в правительстве России.

"Решение пока не принято, но оно готовится", - сообщил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов. Он подчеркнул, что речь идет о продлении льготного режима поставок с 1 июля до конца 2019 года.

Договоренности об отмене пошлин на некоторые молдавские товары были достигнуты в ходе переговоров президента России Владимира Путина с его молдавским коллегой Додоном в октябре 2018 года. Благодаря этому объем поставок в Россию по четырем товарным группам за январь - май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, экспорт овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн, или в 6,6 раза. Поставки яблок выросли с 100 тыс. до почти 167 тыс. тонн, или на 67%. Консервная продукция зафиксировала рост в полтора раза - с 1275 до почти 1940 тонн за отчетный период. Наконец, объем экспорта винодельческой продукции возрос с 5 млн до почти 7,7 млн л, или на 52%.