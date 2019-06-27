Главный дизайнер Apple покинет компанию в этом году

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, разработавший внешний облик большинства продуктов американской компании, покинет ее в течение 2019 года. Об этом сообщается в заявлении, размещенном в четверг на официальном сайте Apple.

В опубликованном документе уточняется, что главный дизайнер компании из Купертино (штат Калифорния), более известный по имени Джони, откроет независимую дизайнерскую фирму, одним из главных клиентов которой будет Apple. "Несмотря на то, что он займется собственными проектами, Айв в своей новой компании продолжит тесно сотрудничать с Apple по ряду разработок", - говорится в заявлении. 52-летний Айв пришел в Apple в 1992 году.

"Спустя почти 30 лет и несчетное число проектов, я безумно горд продолжающейся работой по созданию в Apple команды дизайнеров, рабочего процесса и культуры, которым нет равных", - приводится в документе заявление Айва. Глава Apple Тим Кук в свою очередь подчеркнул, что Айв стоял за разработкой множества продуктов компании, включая смартфоны iPhone и компьютеры iMac, первая модель которого была произведена 1998 году. Одним из последних достижений Айва в штате сотрудников Apple Кук назвал разработку дизайна новой штаб-квартиры компании Apple Park.

Основанная в 1976 году Apple производит ноутбуки MacBook, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила $1 трлн, однако к настоящему времени снизилась примерно до $919 млрд.