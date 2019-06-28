"Ведомости": производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минкомсвязи подготовило проект поправок в закон о связи, согласно которым производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков. Об этом в пятницу сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

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Как приложения в смартфонах "видят" наши действия. И чем мы рискуем в этом случае

По данным издания, в проекте закона не указано, сколько приложений производители должны будут предустанавливать на устройства. В свою очередь правительство РФ сформирует перечень категорий обязательных к установке программ. Издание поясняет, что поправки в закон определят только тип необходимого софта - мессенджеры, карты, поисковые системы и прочее.

Отмечается, что проект поправок в законодательство во многом повторяет концепцию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о предустановке российских приложений на смартфоны, которая была представлена ранее. В свою очередь в службе подтвердили, что новые поправки уже согласованы с Минкомсвязи.

Концепция ФАС содержит два основных положения, которые касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования).

Ранее ФАС уже обсуждала концепцию с игроками рынка. По данным антимонопольной службы, за утверждение концепции высказались российские разработчики и операторы связи: "Лаборатория Касперского", МТС, Mail.ru Group, "Мегафон" и другие. Против выступили представители иностранных разработчиков программного обеспечения и оборудования: Apple, Microsoft, Intel, а также Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК). Антимонопольная служба обещала доработать концепцию с учетом конструктивных замечаний со стороны отрасли, а также опыта аналогичного регулирования в других странах.