ЕС предупредил о "вредном влиянии" торговых споров США и КНР на мировую экономику

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Евросоюз считает, что торговые споры между Китаем и США приводят к замедлению роста мировой экономики, и лидеры ЕС на переговорах с американской и китайской сторонами обращали на это внимание. Об этом в пятницу заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в ходе пресс-конференции в Осаке, где открывается саммит Группы двадцати.

"Торговые отношения между Китаем и США сложные. Это приводит к замедлению роста мировой экономики. И в наших переговорах с обеими сторонами я обращал внимание на вредоносное влияние этой противоречивой проблемы", - сказал он.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 11-й раунд таких консультаций проходил в первой половине мая в американской столице, однако после этого они зашли в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд.