Путин: БРИКС должны работать над более справедливой моделью развития мировой экономики

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Мировая торговля испытывает тяжелое бремя протекционизма, и страны БРИКС должны работать над более справедливой моделью развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегами по БРИКС.

Что сказал Путин в интервью Financial Times.

Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

"Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить. Симптоматично, что международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров", - сказал российский лидер.

"В этих условиях, как представляется, государства БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития", - добавил глава российского государства.

Интеграция платежных систем

Интеграция платежных систем стран БРИКС поможет повысить безопасность финансовых операций между странами и помочь переходу на расчеты в национальных валютах, считает Путин.

"Перспективной представляется совместная работа по внедрению практики использования в международных расчетах национальных валют наших государств. Повысить безопасность финансовых операций могла бы интеграция платежных систем стран "пятерки" и создание независимого канала обмена сообщениями между национальными банками", - указал президент РФ.

Он подчеркнул, что это чрезвычайно важно "в тех условиях, в которых мы сейчас находимся".