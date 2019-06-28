Си Цзиньпин: протекционистские меры некоторых стран подрывают порядок в мировой торговле

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Приверженность принципам односторонности и протекционизма некоторых развитых стран приводит к конфликтам и ставит под угрозу порядок в мировой торговле. Об этом в пятницу в ходе встречи лидеров стран БРИКС на полях саммита G20 в Осаке заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мир сталкивается с непростой ситуацией. И хотя в мировой экономике наблюдается общий рост, мы видим нарастание нестабильности и неопределенности", - сказал он. "Самый большой риск, что некоторые развитые страны принимают односторонние и протекционистские меры, которые приводят к торговым конфликтам и экономической блокаде - все это разрушает порядок международной торговли и цепочки производства, а также влияет на всеобщие интересы наших стран", - указал глава КНР. Он также отметил, что "это бросает тень на развитие во всем мире и ставит под угрозу стабильность".

Страны БРИКС должны вместе противостоять принципам односторонности и протекционизма и отстаивать основополагающие принципы ВТО, заявил Си Цзиньпин. "В настоящее время глобальная система управления сталкивается с рядом проблем. И это вызывает всеобщую обеспокоенность", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, "страны БРИКС должны защищать международный порядок, основанный на принципах международного права при центральной роли ООН".

"Мы должны прикладывать совместные усилия в борьбе с односторонними ограничениями и санкциями", - подчеркнул председатель КНР. "Страны БРИКС должны... охранять ключевые ценности и принципы ВТО", - резюмировал он.

Страны БРИКС должны усилить инновационное и индустриальное сотрудничество, чтобы создать необходимые условия для роста конкурентоспособности и развития бизнеса, заявил председатель КНР. "Нам нужно ускорить индустриальное и инновационное партнерство между странами, чтобы повысить нашу конкурентоспособность, - сказал он. - Нам нужно работать в сфере развития технологий. Мы также должны обеспечить создание необходимой, открытой среды для развития бизнеса".

Председатель КНР отметил, что "благодаря совместным усилиям сотрудничество БРИКС в экономике, политике и безопасности, а также контактах между людьми отмечено значительным прогрессом". "Мы должны дальше развивать взаимодействие по этим направлениям", - подчеркнул китайский лидер.

Он также указал на то, что "Китай поддерживает инициативу Бразилии сделать технологическое и инновационное сотрудничество ключевым в этом году". "Это позволит нашим странам уделить особое внимание технологическому развитию и добиться развития высокого качества", - резюмировал глава КНР.