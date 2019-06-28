Президент ЮАР выступил за инклюзивный подход к реформированию ВТО

ОСАКА, 28 июня. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса считает, что реформа Всемирной торговой организации (ВТО) должна проводиться с учетом мнения и интересов всех ее членов. Об этом он заявил на встрече лидеров стран БРИКС на полях саммита Группы двадцати (G20), открывшегося в пятницу в городе Осака.

"Одним из ключевых итогов саммита в Буэнос-Айресе [Группы двадцати в ноябре 2018 года], без сомнения, было решение о реформировании ВТО. Не разбивая общий консенсус, моя делегация имела принципиальное возражение по вопросу о его содержании и цели, о которой было заявлено. Переговоры о реформе ВТО должны, как мы считаем, быть инклюзивными и учитывать мнения всех членов ВТО, в том числе тех многих стран, которые не являются членами Группы двадцати", - подчеркнул Рамапоса. Он также выразил надежду, что проблемы экономического развития, преодоление бедности, социального неравенства и безработицы в их практическом измерении станут ключевой темой саммита в Осаке.

Президент ЮАР назвал рост значения цифровой экономики одновременно и вызовом для развивающихся стран, и возможностью извлечь выгоду от наступающей Четвертой промышленной революции. Для этого, однако, необходима система эффективного обмена технологиями.

В своем выступлении Рамапоса затронул также проблему последствий изменений климата, с которыми в настоящее время приходится сталкиваться и африканским государствам. ЮАР настаивает на том, что выполнение соглашений по климату должно стать общим делом стран-участниц, однако ответственность за это должна носить дифференцированный характер.