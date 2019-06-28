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Саммит G20 в Осаке

Лидеры БРИКС приняли заявление, назвав объединение "двигателем роста мировой экономики"

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) приняли совместное заявление по итогам неформальной встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. Текст документа опубликован в пятницу на сайте МИД Бразилии, председательствующей в "пятерке".

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"Мы с удовлетворением отмечаем, что страны БРИКС на протяжении последних десяти лет были главной движущей силой роста мировой экономики, а их совокупный ВВП сегодня составляет около трети от мирового", - говорится в документе.

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.

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