СМИ: обвиняемый в махинациях Карлос Гон планирует дать 28 июня пресс-конференцию

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Находящийся под домашним арестом по обвинению в финансовых махинациях бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон намеревается в пятницу дать пресс-конференцию. Об этом сообщило агентство Kyodo, не уточнив, по какой теме экс-глава компании собирается обратиться к журналистам. Гон, не признавший свою вину, содержится под домашним арестом с 25 апреля.

Отмечается, что пресс-конференция должна пройти в 21:00 по местному времени (15:00 мск). Не уточняется, в каком формате она пройдет, учитывая, что Гону нельзя покидать свою токийскую резиденцию. Ранее в 2019 году он уже намеревался дать пресс-конференцию и даже назначил дату ее проведения, однако был повторно арестован по новым обвинениям.

Бывший глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон и его близкий сотрудник, бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы Токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждается, Карлос Гон не задекларировал должным образом размеры своего вознаграждения в 9 млрд иен (более $80 млн) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Ему предъявлена также серия других обвинений, которые арестованный не признает.

В конце апреля Карлоса Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Он должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с женой без разрешения суда.