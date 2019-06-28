ФАС намерена получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино

ТАСС, 28 июня. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ намерена получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино, рассказала в интервью ТАСС начальник управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяна Никитина.

"Что касается онлайн-казино, проблема, действительно, большая. Реклама казино у нас запрещена в интернете. И, в принципе, в поисковиках и на новостных сайтах она не появляется. Такая реклама в большей степени характерна для сайтов с пиратским контентом, но не всегда эти сайты расположены в наших доменных зонах, поэтому не всегда возможно закрыть доступ к такому сайту. Мы эту проблему знаем и пытаемся решить", - рассказала Никитина.

"Как вариант решения этой проблемы: наделение полномочиями антимонопольных органов, а именно - правом вносить сайты, на которых размещается незаконная реклама казино, в реестр запрещенных сайтов, чтобы Роскомнадзор потом блокировал их", - уточнила она.

Вопрос пока прорабатывается. По словам Никитиной, рассматривается вариант, при котором ФАС предлагает сначала направлять одно-два предупреждения сайту, на котором имеется незаконная реклама онлайн-казино, и если предупреждение будет проигнорировано, регулирующие органы смогут принять решение о временной или постоянной блокировке сайта.

"Мы планируем обсудить с Роскомнадзором все детали подробно. Также мы обсуждаем это предложение с предпринимательским сообществом, которое как раз и заинтересовано в вычищении интернета от этой рекламы азартных игр. Мы пока не готовили текст, который будет вынесен на обсуждение с ведомствами, но я думаю, что до конца года мы уже выйдем на уровень проработки конкретного предложения с ведомствами и поймем, что делать дальше. Пока что у нас много вопросов относительно того, в каком формате это все надо регулировать. Надеюсь, к концу года мы уже сформируем текст, и он будет согласован", - заключила Никитина.