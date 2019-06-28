Глава "Сургутнефтегаза": кабмин обещал не продлевать заморозку цен на бензин после 1 июля

ТАСС, 28 июня. Правительство на совещании с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака обещало нефтяным компаниям не продлевать заморозку цен на бензин на второе полугодие 2019 года. Об этом сказал глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, выступая на годовом собрании акционеров компании.

"Цену регулирует государство. А соглашение - четвертый квартал, сейчас полгода действует - 1 июля заканчивается. Но вроде правительство обещало, когда мы последний раз встречались с Силуановым и Козаком, что они не будут с 1 июля (его продлевать - прим. ТАСС)", - сказал он.

Он пояснил, что решение не продлевать заморозку принято из-за того, что существует механизм демпфера.

Богданов добавил, что из-за усложнения налогообложения компании пришлось нарастить штат сотрудников, которые "просчитывают эффект демпфера".

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива, правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен. Соглашение действует до 1 июля 2019 года.