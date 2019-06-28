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Запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX

WSJ: полеты Boeing 737 MAX возобновят не ранее 2020 года

Издание сообщает, что компания планирует предоставить в Федеральное авиационное управление США окончательный отчет по исправлению неполадок к сентябрю или октябрю

ТАСС, 28 июня. Американский авиастроительный концерн Boeing сможет возобновить полеты лайнеров семейства 737 MAX не ранее следующего года. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным ее источников, компания планирует предоставить в Федеральное авиационное управление (ФАУ) США окончательный отчет по исправлению неполадок к сентябрю или октябрю. Ожидается, что на получение одобрения ФАУ понадобится не менее двух месяцев. Boeing также необходимо определить, какое количество дополнительных тренировок необходимо пилотам, а авиакомпании, использующие лайнеры этого типа, должны будут провести внутренние технические проверки.

Газета отмечает, что в эти сроки удастся уложиться только в случае, если не будут обнаружены новые неполадки. Обозначенный график также не учитывает время, которое может потребоваться на решение проблемы с компьютерным чипом, выявленной в ходе испытаний на прошлой неделе. Тогда эксперты ФАУ установили, что определенная ошибка в работе процессора вызывает неконтролируемое движение руля высоты, в результате чего нос самолета отклоняется вниз, и пилотам требуется слишком много времени, чтобы заметить это.

Американский регулятор предписал производителю самолета устранить неполадку.

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СШАЗапрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX
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