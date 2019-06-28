Росатом обсуждает с японскими компаниями сотрудничество по развитию Севморпути

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Росатом предлагает японским компаниям принять участие в проектах по развитию Северного морского пути. Подробности стороны обсудят на Восточном экономическом форуме, сообщил журналистам в рамках мероприятий G20 глава Росатома Алексей Лихачев.

"Северный морской путь обсуждали. Мы их пригласили на Восточный форум, там планируем провести первое заседание содержательного общественного совета - совета партнеров Северного морского пути. Японская сторона продемонстрировала очень большой интерес",- сказал он по итогам переговоров с японскими коллегами.

"Целый ряд логистических компаний имеют японское происхождение и весьма авторитетны в мире. Поэтому нам с логистами надо работать и привлекать их к этому круглогодичному использованию Северного морского пути", - отметил глава Росатома.