Миллер: ввод новых газопроводов скоро увеличит операционный денежный поток "Газпрома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию новых экспортных газопроводов "Газпрома" уже в ближайшее время увеличит операционный денежный поток компании. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер на годовом собрании акционеров.

"Газпром" находится на пике инвестиционного цикла. Несмотря на это, свободный денежный поток компании на порядок превзошел уровень 2017 года, составив 488 млрд рублей", - сказал он.

"Инвестиционная программа "Газпрома" в 2018 году была нацелена на развитие стратегических проектов, которые обеспечивают укрепление лидирующих позиций компании. Ввод в эксплуатацию проектов "Северный поток - 2", "Турецкий поток", "Сила Сибири" уже в ближайшее время обеспечит рост операционного денежного потока", - отметил Миллер.

Про проекты

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

По "Силе Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на российский рынок, так и на экспорт в Китай. Ответвление в восточные районы Китая будет располагаться в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Предполагается, что газопровод будет введен в эксплуатацию 1 декабря 2019 года. Подписанный в мае 2014 года контракт предусматривает поставку в КНР 38 млрд кубометров газа в год.

Коропоративные изменения

Миллер добавил, что изменения в корпоративной структуре и кадровом составе "Газпрома" должны устранить инерционные препятствия в развитии компании и повысить эффективность работы.

"В текущем году в рамках совершенствования корпоративной структуры мы обновили кадровый состав и систему управления инвестиционно-строительным блоком. Изменения проведены масштабные. Эта работа будет продолжена, ее цель - устранение инерционных препятствий в развитии нашей компании и повышение системной эффективности "Газпрома" как вертикально-интегрированной компании", - сказал он.

Зимой и весной 2018 года в "Газпроме" произошли значительные кадровые изменения. В частности, в феврале заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев покинули компанию в связи с выходом на пенсию (Медведеву 63 года, Голубеву 66 лет). Тогда же правление покинул Всеволод Черепанов.

С 1 апреля совет директоров "Газпрома" избрал заместителями председателя правления Олега Аксютина и Елену Бурмистрову, членом правления - Сергея Кузнеца. Также в апреле совет директоров решил прекратить полномочия заместителя председателя правления Андрея Круглова и членов правления Сергея Прозорова и Игоря Федорова.

В том же месяце Кирилл Селезнев в связи с окончанием контракта был освобожден от должности начальника департамента 314 и генерального директора "Газпром межрегионгаза". Он был назначен генеральным директором "Русхимальянса" (компания - оператор проекта создания комплекса по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге).