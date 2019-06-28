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Новак заявил, что у кабмина есть консолидированная позиция с нефтяниками по ОПЕК+

У кабмина РФ есть консолидированная позиция с нефтяниками по ОПЕК+ - Новак.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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