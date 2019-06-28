Белоруссия настаивает на сближении цен на природный газ с российскими

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруссия считает необходимым поступательное сближение с Российской Федерацией цен на природный газ и выход на единый рынок газа к 2025 году в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил журналистам в пятницу министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

"Цены должны сближаться в Беларуси и ближайших регионах Российской Федерации. Мы говорим, должен быть переходный период до 2025 года", - отметил глава белорусского Минэнерго.

Каранкевич напомнил, что новая цена на газ для Белоруссии должна быть установлена с 1 января 2020 года.

"Переговоры ведутся, но определенных сроков завершения переговоров нет", - сказал министр. При этом он пояснил, что в ходе переговорного процесса речь идет о цене "не только 2020-й год, но и на перспективу". "До создания общего рынка газа должна быть четкая траектория формирования цены на этот период", - заявил министр энергетики Белоруссии.

Ранее Минск и Москва договорились до 1 июля 2019 года должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области РФ. Цена на российский газ для Минска составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее утверждал, что российская сторона якобы затягивает переговорный процесс.