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"Газпром" рассчитывает на постепенный переход к дивидендам в 50% от прибыли по МСФО

Общий объем выплат стал самым большим за всю историю работы российского фондового рынка, отметил глава холдинга Алексей Миллер

ТАСС, 28 июня. "Газпром" рассчитывает на постепенный переход на выплату дивидендов в 50% от прибыли по МСФО. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер, выступая на годовом собрании акционеров.

"Ставятся более амбициозные задачи по максимизации прибыли и увеличению рентабельности, повышению прозрачности. Мы выводим работу "Газпрома" на новый уровень. На новом этапе обновляется и наша дивидендная политика, рассчитываем на постепенный переход к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО", - сказал он.

Миллер напомнил, что по результатам 2018 года совет директоров предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16 рублей 61 копейки на одну акцию, направив на это 27% прибыли по МСФО, в рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

"Объем дивидендных выплат, которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы "Газпрома" в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием. Общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб. - самый большой за всю историю работы российского фондового рынка", - сказал Миллер.

Он отметил, что политика холдинга в отношении дивидендов наряду с положительными результатами первого квартала получила позитивную оценку инвесторов. "Стоимость акций "Газпрома" выросла более чем в полтора раза", - добавил он.

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ГазпромМиллер, Алексей Борисович
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