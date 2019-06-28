"Газпром" рассчитывает на постепенный переход к дивидендам в 50% от прибыли по МСФО

ТАСС, 28 июня. "Газпром" рассчитывает на постепенный переход на выплату дивидендов в 50% от прибыли по МСФО. Об этом сообщил глава холдинга Алексей Миллер, выступая на годовом собрании акционеров.

"Ставятся более амбициозные задачи по максимизации прибыли и увеличению рентабельности, повышению прозрачности. Мы выводим работу "Газпрома" на новый уровень. На новом этапе обновляется и наша дивидендная политика, рассчитываем на постепенный переход к выплате дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО", - сказал он.

Миллер напомнил, что по результатам 2018 года совет директоров предлагает выплатить рекордно высокие дивиденды в размере 16 рублей 61 копейки на одну акцию, направив на это 27% прибыли по МСФО, в рублевом выражении это соответствует увеличению дивидендов более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

"Объем дивидендных выплат, которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы "Газпрома" в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием. Общий объем дивидендных выплат - 393,2 млрд руб. - самый большой за всю историю работы российского фондового рынка", - сказал Миллер.

Он отметил, что политика холдинга в отношении дивидендов наряду с положительными результатами первого квартала получила позитивную оценку инвесторов. "Стоимость акций "Газпрома" выросла более чем в полтора раза", - добавил он.