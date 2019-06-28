"Газпром" и его партнеры уверены в успешном завершении проекта "Северный поток - 2"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. "Газпром" и европейские партнеры компании по проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" уверены в том, что строительство трубопровода будет успешно завершено. Об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая на годовом собрании акционеров.

"Большая часть работ по реализации проекта уже выполнена. И вместе с нашими европейскими партнерами мы уверены, что проект будет доведен до успешного завершения", - сказал он.

Миллер напомнил, что строящийся газопровод "Северный поток - 2" - прибыльный бизнес-проект, который выгоден как партнерам по его строительству, так и потребителям газа.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

Ранее глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что не исключает срыв сроков запуска "Северного потока - 2" в связи с позицией Дании, которая затягивает согласование проекта. Миллер говорил, что датский участок газопровода "Северный поток - 2" может быть построен максимум за пять недель вне зависимости от маршрута, крайний срок для выдачи разрешения и соблюдения графика строительства еще не наступил.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%.