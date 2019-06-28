"Россети" просят премьер-министра Медведева ускорить принятие поправок о тарифах

ТАСС, 28 июня. Глава "Россетей" Павел Ливинский обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить прохождение нормативных инициатив о тарифном регулировании. Об этом он сказал во время встречи с главой кабмина.

"Дмитрий Анатольевич, разрешите обратиться к Вам с просьбой дать поручение ускорить выход данных нормативно-правовых актов и законодательных инициатив, подачу их в Федеральное Собрание для утверждения в текущем году. Для нас они жизненно важны еще тем, что мы без увеличения конечного тарифа для потребителя можем остановить нарастающий износ основных фондов. Несмотря на уверенные производственные и финансовые показатели, рекордную прибыль, все равно по состоянию на июнь текущего года износ основных фондов - 76% наших активов превысили нормативный срок службы", - приводятся его слова в стенограмме встречи на сайте правительства.

Ливинский отметил, что речь идет о законодательных инициативах, связанных с совершенствованием льготного техприсоединения, с дифференциацией тарифов для магистрального комплекса. "Они все одобрены правительством. Они прошли публичное обсуждение, в том числе на площадках Государственной думы, Совета Федерации", - сообщил он.

"Я дам поручение, чтобы побыстрее все документы выпустили и нормативные акты, которые подготовлены, были представлены на подписание. А там, где это касается законодательных инициатив, о которых мы договаривались в прошлом году, естественно, тоже чтобы они поскорее были исполнены", - ответил Дмитрий Медведев.