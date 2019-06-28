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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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В Минске оценили нанесенный Мозырскому НПЗ из-за загрязненной нефти ущерб в $20 млн

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск подаст в суд, если Москва не компенсирует упущенную выгоду

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Белоруссия оценивает потери от выхода из строя оборудования на Мозырском НПЗ в результате поставок некачественной нефти в $20 млн. Об этом заявил вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко, выступая в пятницу в парламенте страны.

"Мозырский НПЗ, не имея альтернативного источника поставки нефти, должен был оптимизировать свой технологический процесс, чтобы уберечь оборудование от критического износа. По величине оборудования, которое уже вышло из строя и отставлено, эта сумма эквивалентна $20 млн", - сказал Ляшенко.

Он добавил, что Белоруссия оставляет за собой право обратиться в суд, если Россия откажется компенсировать упущенную выгоду в связи с поставками некачественной нефти.

"Мы видим, очевидно, что вопрос в случае недостижения договоренностей будет решаться через суд", - отметил Ляшенко.

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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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