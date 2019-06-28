Глава "Россетей": цифровизация электросетей позволит предоставить новые сервисы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Цифровизация электросетевого комплекса в РФ, которую проводит компания "Россети", позволит предоставить потребителям новые сервисы, включая мобильные приложения. Об этом сообщил глава "Россетей" Павел Ливинский на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым, говорится в сообщении на сайте правительства.

"Закон об интеллектуальном учете принят в конце 2018 года. Для нас это очень серьезный шаг в рамках концепции цифровой трансформации, утвержденной в конце прошлого года советом директоров под председательством министра энергетики Александра Новака. Это, конечно, новый уровень систем учета передачи электроэнергии и взаимоотношений с конечными потребителями, возможность дать им новые сервисы, включая мобильные приложения", - сказал Ливинский, отвечая на вопрос Медведева о внедрении современных подходов в сетевое хозяйство.

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.