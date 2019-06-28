Решение о транзите через Таймыр редкоземов примут до конца года

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Решение о транзите через территорию Таймыра на севере Красноярского края редкоземельных металлов месторождения Томтор в Якутии будет принято до конца этого года. Об этом ТАСС сообщил глава Таймырского муниципального района Евгений Вершинин.

Прогнозные ресурсы Томторского месторождения составляют 154 млн т руды с очень высоким содержанием оксидов десяти редкоземельных элементов, в том числе ниобия, тербия, иттрия и скандия. Месторождение содержит около 30 млн т руды и 82 тыс. т монацитового концентрата. Содержание оксида редкоземельных металлов в руде - одно из самых высоких в мире (10%), оксида ниобия - 4,5%.

"Для нас [Таймыра] это важно [решение о транзите]. Окончательного решение, мы достигнем соглашения - это конец этого года. Может быть, к осени это сделаем", - сказал Вершинин.

Ранее зампред краевого правительства Анатолий Цыкалов в интервью ТАСС сообщал, что Хатангский морской порт на Таймыре рассматривался как место транспортировки редкоземельных металлов. По его предварительным расчетам, транспортное плечо от месторождения до порта составляет 630 км, из них 400 км по территории Таймыра.

Ранее сообщалось, что Ростех оценивает необходимый объем капитальных вложений в освоение Томторского месторождения в $560 млн. В годовом отчете компании отмечалось, что начало добычи на месторождении ожидается в 2020-х годах, а в настоящий момент ведется отработка технологии получения редкоземельных металлов.