{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин продлил льготы на поставку молдавских товаров в Россию до конца 2019 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ продлило льготный режим на поставку молдавских товаров в Россию до конца 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Договоренности об отмене пошлин на некоторые молдавские товары были достигнуты в ходе переговоров президента России Владимира Путина с его молдавским коллегой Игорем Додоном в октябре 2018 года. Благодаря этому объем поставок в Россию по нескольким товарным группам (овощи, яблоки, консервы, вино) за январь - май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
В Минске оценили нанесенный Мозырскому НПЗ из-за загрязненной нефти ущерб в $20 млн
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что Минск подаст в суд, если Москва не компенсирует упущенную выгоду
Читать полностью