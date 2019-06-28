Кабмин продлил льготы на поставку молдавских товаров в Россию до конца 2019 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ продлило льготный режим на поставку молдавских товаров в Россию до конца 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Договоренности об отмене пошлин на некоторые молдавские товары были достигнуты в ходе переговоров президента России Владимира Путина с его молдавским коллегой Игорем Додоном в октябре 2018 года. Благодаря этому объем поставок в Россию по нескольким товарным группам (овощи, яблоки, консервы, вино) за январь - май 2019 года существенно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.