Медведев назначил торгпредов в Венгрии и Малайзии

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении торговых представителей России в Венгрии и Малайзии. Документы опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Ильина Павла Станиславовича торговым представителем Российской Федерации в Венгрии", - говорится в документе.

Торговым представителем в Малайзии назначен Никита Пономаренко. Третьим распоряжением Медведев освободил Алексея Слизкова от должности торгпреда РФ в Малайзии в связи с истечением срока действия контракта.