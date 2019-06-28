{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев назначил торгпредов в Венгрии и Малайзии

Ими стали Павел Ильин и Никита Пономаренко

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении торговых представителей России в Венгрии и Малайзии. Документы опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Ильина Павла Станиславовича торговым представителем Российской Федерации в Венгрии", - говорится в документе.

Торговым представителем в Малайзии назначен Никита Пономаренко. Третьим распоряжением Медведев освободил Алексея Слизкова от должности торгпреда РФ в Малайзии в связи с истечением срока действия контракта.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМалайзияРоссияВенгрия
Санкции в отношении России
Решение ЕС о продлении на полгода экономических санкций против России вступило в силу
Читать полностью