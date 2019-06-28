Правительство одобрило законопроект о досудебном решении вопросов по соцстрахованию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, согласно которому урегулирование жалоб о несогласии с решениями по назначению или отказу в назначении соцстрахования от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний будет проходить в досудебном порядке. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минтруда.

"Законопроектом предлагается предусмотреть обязательность досудебного порядка урегулирования жалоб о несогласии с вынесенным территориальным органом страховщика решением о назначении обеспечения по страхованию или об отказе в назначении обеспечения по страхованию", - говорится в сообщении.

Введение досудебного порядка позволит также сократить сроки рассмотрения вопросов о перерасчете страховых выплат, снизить нагрузку на судебные органы власти, а также создать упрощенную систему рассмотрения жалоб Фондом социального страхования (ФСС).

По действующему законодательству, застрахованные или лица, имеющие право на получение выплат в случае смерти застрахованного, в спорных ситуациях с назначением выплат обращаются непосредственно в органы судебной власти, минуя органы ФСС.

"При этом у Фонда отсутствует возможность урегулирования возникающих споров в досудебном порядке, поскольку в Фонд и его территориальные органы жалобы о несогласии с назначенным обеспечением по страхованию не поступают", - отметили в пресс-службе.