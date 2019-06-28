"Газпром энергохолдинг" рассматривает возможность реализации нескольких проектов в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Руководство "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) рассматривает возможность реализации в Чеченской Республике нескольких проектов, сообщил в пятницу ТАСС глава ГЭХ Денис Федоров.

"У нас есть на рассмотрении еще несколько проектов совместно с республикой. После того, как мы посчитаем экономическую эффективность, будем принимать инвестиционные решения", - сказал он.

В пятницу ГЭХ запустил в Грозном теплоэлектростанцию мощностью 360 МВт, что превышает потребность региона в электроэнергии, и повысит надежность энергоснабжения региона.

Проект реализован по программе ДПМ - договор предоставления мощности, предполагающий возврат инвестиций с гарантированной доходностью.

Грозненская ТЭС состоит из двух энергоблоков (газотурбинных установок) на основе оборудования производства компании Siemens. Этот энергоблок стал вторым запущенным в Чечне, первый начал работу в декабре 2018 года.