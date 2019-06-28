Нефтепровод "Дружба" от Мозыря до Польши полностью очистили от грязной нефти

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Участок нефтепровода "Дружба" от белорусского Мозыря до границы с Польшей полностью очищен от некондиционной нефти. Об этом сообщил в пятницу гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.

"Сегодня, 28 июня, мы завершили очередной этап дорожной карты: полностью очищены от загрязненной нефти все три нитки магистрального нефтепровода "Дружба" от польской границы до Мозыря. Реверсом на российскую территорию перекачано 675 тыс. т нефти с хлорорганикой, она замещена нефтью с параметрами качества, соответствующими ГОСТу", - отметил Борисенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Глава белорусского предприятия пояснил, что нефтепровод на территории Белоруссии полностью еще не готов к работе.

"Узким звеном является трубопровод от российской Унечи до Мозыря, где в рабочем состоянии находится пока только одна труба из двух. Очистка второй нитки - трубопровода DN 800 Мозырь-Унеча - это следующий этап дорожной карты, к которому мы сейчас приступаем. Предполагаем, что он завершится к 12-13 июля", - проинформировал Борисенко.