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Ситуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" от Мозыря до Польши полностью очистили от грязной нефти

При этом на предприятии "Гомельтранснефть Дружба" сообщили, что нефтепровод на территории Белоруссии полностью еще не готов к работе

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Участок нефтепровода "Дружба" от белорусского Мозыря до границы с Польшей полностью очищен от некондиционной нефти. Об этом сообщил в пятницу гендиректор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.

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"Сегодня, 28 июня, мы завершили очередной этап дорожной карты: полностью очищены от загрязненной нефти все три нитки магистрального нефтепровода "Дружба" от польской границы до Мозыря. Реверсом на российскую территорию перекачано 675 тыс. т нефти с хлорорганикой, она замещена нефтью с параметрами качества, соответствующими ГОСТу", - отметил Борисенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Глава белорусского предприятия пояснил, что нефтепровод на территории Белоруссии полностью еще не готов к работе.

"Узким звеном является трубопровод от российской Унечи до Мозыря, где в рабочем состоянии находится пока только одна труба из двух. Очистка второй нитки - трубопровода DN 800 Мозырь-Унеча - это следующий этап дорожной карты, к которому мы сейчас приступаем. Предполагаем, что он завершится к 12-13 июля", - проинформировал Борисенко.

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БелоруссияСитуация вокруг поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба"
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