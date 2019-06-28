Предприятие по переработке оленины заработает в Красноярске в 2020 году

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Предприятие по глубокой переработке мяса северного оленя и северных видов рыб планируется создать в Красноярске в 2020 году. Об этом ТАСС сообщил глава Таймырского муниципального района Евгений Вершинин.

Ранее губернатор края Александр Усс поручил наладить сбыт продукции Эвенкии и Таймыра. О необходимости создание предприятий по глубокой переработке оленины и северной рыбы, которых на данных момент в крае нет, говорили и представители ассоциации коренных малочисленных народов севера.

"Я думаю, уже в следующем году мы результаты будем иметь и будут конкретные продукты", - сказал Вершинин, добавив, что речь идет про оленину и северную рыбу.

По его словам, на Таймыре будет создан мобильный перерабатывающий комплекс, который займется первичной обработкой продукции. Затем продукция по реке Енисей будет доставляться на судах до Красноярска.

Мясо северного оленя - красное дикое мясо, обладающее диетическими свойствами. Северная рыба богата жирорастворимыми витаминами и полинасыщенными кислотами класса омега-3. Ежегодно в регионе вылавливается три - пять тыс. тонн рыбы. Примерно 20% от общего улова составляют представители ценных сиговых пород (сиг, муксун, чир, пелядь, ряпушка).