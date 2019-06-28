Испытания самолета МС-21 с российским двигателем начнутся с 2020 года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Испытания самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнутся в следующем году, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Звезда".

"Сейчас третья машина [МС-21] подключилась к испытаниям, до конца года мы подключим к испытаниям четвертую машину, - сказал он. - Цикл испытаний ПД-14 на МС-21 начнется с начала следующего года".

На данный момент МС-21 проходит испытания с двигателем PW-1400G компании Pratt & Whitney.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест).

Также планируется создание варианта МС-21-400 (до 250 мест). Лайнер в версии МС-21-300 впервые поднялся в воздух в конце мая 2017 года.