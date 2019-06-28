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ВТБ опроверг информацию об участии в расчетах за поставки российского вооружения в Индию

В пресс-службе банка заявили, что эти сообщения абсолютно не соответствует действительности

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. ВТБ опроверг появившуюся в СМИ информацию об участии в проведении расчетов в евро за поставки российского вооружения в Индию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госбанка.

"Информация, что ВТБ будет проводить расчеты в евро за поставки российского вооружения в Индию, абсолютно не соответствует действительности и является фальшивой", - отметили в пресс-службе банка.

Ранее газета The Economic Times со ссылкой на источники сообщила, что Индия, вероятно, заплатит России за поставку вооружения в евро, чтобы избежать последствий от возможных санкций со стороны США. По данным газеты, в этом месяце стороны пришли к договоренности, в соответствии с которой банк ВТБ согласился принять деньги в евро.

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