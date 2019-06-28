Сервисным обслуживанием турбин Грозненской ТЭС займется Siemens

ГРОЗНЫЙ, 28 июня. /ТАСС/. Сервисным обслуживанием газовых турбин, установленных на Грозненской теплоэлектростанции (ТЭС) в Чечне, будет заниматься немецкая компания Siemens, которая произвела газотурбинное оборудование для станции. Об этом ТАСС заявил глава компании "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ, входит в "Газпром") Денис Федоров.

"В течение трех-четырех лет у нас подписано с "Сименс" соглашение, что полностью все технологии сервисного обслуживания, они будут переданы в сервис", - сказал Федоров.

Он уточнил, что ГЭХ привлекает Siemens к сервисному обслуживанию двух турбин на Грозненской ТЭС, так как на станции установлены новые версии такого оборудования.

"Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) в пятницу вывел Грозненскую ТЭС на полную мощность - 360 МВт, запустив вторую турбину.

Федоров подчеркнул, что новая ГЭС позволит повысить надежность энергоснабжения в регионе.