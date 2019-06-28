Открытие аэропорта "Гагарин" в Саратове намечено на 20 августа

САРАТОВ, 28 июня. /ТАСС/. Открытие аэропорта "Гагарин" состоится 20 августа, сообщается на странице Volodin.Saratov в Instagram, посвященной проектам в Саратовской области, от которой спикер Госдумы Вячеслав Володин был избран в парламент.

"Только что стало известно, что аэропорт "Гагарин" откроется 20 август", - говорится в сообщении.

Закрытое совещании Володина с представителями аэропортов регионов, РЖД, властями Саратовской области и другими заинтересованными ведомствами прошло в пятницу в ходе рабочей поездки спикера Госдумы в Саратов.

В сообщении поясняется, что первый рейс - "технический - состоится в День воздушного флота России - 18 августа". "По словам руководителя Росавиации Александра Нерадько, планируется, что самолет прилетит в действующий саратовский аэропорт и оттуда вместе с ветеранами саратовского авиаотряда, теми, кто работает в нынешнем аэропорту "Центральный", перелетит в аэропорт "Гагарин". Обслуживание международных рейсов будет обеспечено одновременно с запуском аэропорта "Гагарин", - говорится на странице в Instagram.

Ранее сообщалось что плановые полеты намечены на 12 августа.

По данным АО "Сараэро-инвест" (входит в холдинг Аэропорты Регионов), общая штатная численность предприятия составит 700 чел. "Сотрудники проходят комплексные программы обучения и направляются на стажировки в другие компании", - сообщил журналистам представитель компании. Он добавил, что до 8 июля будет проведено несколько комплексных тестирований работы служб аэропорта. В настоящий момент завершается подготовка необходимых документов для получения основного документа позволяющего осуществлять перелетную деятельность - сертификата оператора аэродрома гражданской авиации.

По словам Володина, аэропорт будет всепогодным, в 2019 году начнутся работы для присвоения ему соответствующей категории. "В течение этого года будут начаты работы по присвоению аэропорту статуса всепогодного, работы эти завершатся на будущий год, где-то весной, аэропорт получит вторую категорию, практически будет всепогодным", - сказал он.

По словам Володина, из нового аэропорта будут выполняться международные рейсы. "Аэропорт будет выполнять полеты международные, будет обеспечен международный пункт пропуска, его работа будет начата вместе с запуском аэропорта Гагарин", - сказал он.

Аэропорт Гагарин

Новый международный аэропорт "Гагарин" - крупнейший инфраструктурный проект Саратовской области. Его возводят в 20 км от Саратова на основе государственно-частного партнерства в рамках программы "Развитие транспортной системы России". Общий объем инвестиций в строительство составляет более 20 млрд рублей.

В материал в 14:33 мск внесены изменения - добавлен комментарий Володина