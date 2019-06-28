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ЦБ: растущая долговая нагрузка россиян пока не оказывает сильного влияния на их доходы

Закредитованность населения не достигла показателя, при котором она могла бы выступить источником спада в экономике

ТАСС, 28 июня. Растущие платежи по кредитам пока не оказывают сильного влияния на реальные располагаемые доходы россиян, но дальнейший рост долговой нагрузки может нести риски, сообщается в аналитическом докладе Банка России о потребительском кредитовании.

"Была проведена оценка влияния растущих платежей по обслуживанию кредитов на реальные располагаемые доходы населения: данная составляющая растет, но до сих пор вносит несущественный вклад в динамику доходов (вклад составил -0,8 п.п. в I квартале 2019 года)", - отмечается в докладе.

ЦБ указывает, что долговая нагрузка россиян в целом находится на низком уровне относительно других стран, отдельно по необеспеченным кредитам - на среднем уровне. На данном этапе закредитованность населения не достигла показателя, при котором она могла бы выступить источником спада в экономике, подчеркивает регулятор.

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