ЦБ: растущая долговая нагрузка россиян пока не оказывает сильного влияния на их доходы

ТАСС, 28 июня. Растущие платежи по кредитам пока не оказывают сильного влияния на реальные располагаемые доходы россиян, но дальнейший рост долговой нагрузки может нести риски, сообщается в аналитическом докладе Банка России о потребительском кредитовании.

"Была проведена оценка влияния растущих платежей по обслуживанию кредитов на реальные располагаемые доходы населения: данная составляющая растет, но до сих пор вносит несущественный вклад в динамику доходов (вклад составил -0,8 п.п. в I квартале 2019 года)", - отмечается в докладе.

ЦБ указывает, что долговая нагрузка россиян в целом находится на низком уровне относительно других стран, отдельно по необеспеченным кредитам - на среднем уровне. На данном этапе закредитованность населения не достигла показателя, при котором она могла бы выступить источником спада в экономике, подчеркивает регулятор.