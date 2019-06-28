"Русгидро" увеличит дивиденды за 2018 год почти на 40%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Акционеры генерирующей компании "Русгидро" одобрили рекомендацию совета директоров направить на дивиденды по итогам 2018 года 3,67 копейки на обыкновенную акцию, передает корреспондент ТАСС с собрания.

Всего на дивиденды за 2018 год компания может направить 15,92 млрд из 31,23 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за прошлый год. В последние годы компания направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО.

"Русгидро" по итогам 2017 года выплатила 2,63 коп. на акцию. Таким образом, дивиденды за 2018 год могут вырасти на почти 40% в сравнении с выплатами за предыдущий год.

В апреле 2019 года совет директоров компании утвердил в новой редакции положение компании о дивидендной политике, закрепив минимальный размер дивидендов в размере 50% от чистой прибыли группы по МСФО. Одновременно в положении указан минимальный размер дивидендов, которые будет начислять компания - он будет рассчитываться из среднего значения суммы дивидендов "Русгидро" за предшествующие три года. Срок действия нового положения - три года.

Группа "Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).