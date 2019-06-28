Глава Минстроя поручил провести без сбоев отопительный сезон в ЕАО

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Отопительный сезон 2019-2020 года в Еврейской АО должен пройти без сбоев с учетом партнерской работы Минстроя России и правительства региона, сообщил в пятницу журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев в Биробиджане.

"Непростая ситуация в области теплоснабжения. Были серьезные объективные причины, потому что в прошлом году очень сильно выросла цена на топочный мазут, на уголь. Появились выпадающие расходы, которые не были предусмотрены в бюджете, мы отрабатывали те заявки, которые были поданы в рамках компенсации из федерального бюджета. Компенсации были не на все 100%, бюджет региона понес дополнительные расходы. Нам бы хотелось, чтобы этот отопительный сезон прошел более организовано", - сказал Якушев, добавив, что в прошлом сезоне Минстрой РФ и правительство региона работали как партнеры.

Он отметил, что пока стоимость топлива не увеличивается теми же темпами, как в прошлом году, и есть понимание, в каких ценовых диапазонах предстоит работать.

Каждую зиму в Еврейской АО возникают проблемы с теплоснабжением, случались поломки на питающей Биробиджан ТЭЦ, в минувший отопительный сезон падала температура в домах и на соцобъектах ряда поселений из-за недостаточного запаса топлива на котельных. Причиной этого в том числе стали сложное экономическое состояние областного ресурсоснабжающего предприятия, долги населения за тепло, задолженность регионального бюджета перед энергокомпаниями.

Как сообщило управление по внутренней политике правительства Еврейской АО, Биробиджанская ТЭЦ прошлый сезон отработала стабильно. "Это стало возможным благодаря большой работе по подготовке оборудования к зиме. Общий объем вложенных ДГК (Биробиджанская ТЭЦ - филиала АО "Дальневосточная генерирующая компания", ДГК) средств составил 128 млн рублей. Были проведены капитальные ремонты трех паровых котлов, текущий ремонт шести котлов, электротехнического и прочего котельного оборудования, а также магистральных тепловых сетей", - говорится в сообщении.

За пять месяцев 2019 года компания уже вложила в ТЭЦ 26 млн рублей, а всего планирует направить 60 млн рублей. Как заверило руководство энергокомпании, в ближайшие годы финансирование обновления оборудования станции продолжится. Так, с 2019 по 2023 годы запланировано выделить на ремонты свыше 770 млн рублей.

План модернизации системы теплоснабжения

Якушев также отметил, что регион должен представить план модернизации системы теплоснабжения к сентябрю 2019 года. "Схему теплоснабжения нужно актуализировать, это не вызывает сомнений. Актуализированную схему теплоснабжения вы должны будете представить к 1 сентября. Это необходимо для того, чтобы нам найти решение, как обеспечить выполнение задач в рамках указа президента", - сказал он.

Представители администрации Биробиджана во время встречи пояснили, что имеющейся мощности системы теплоснабжения города не хватит на новые дома, которые необходимо построить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в ЕАО до сентября 2025 года необходимо переселить более 4,4 тыс. человек. В 2019-2020 годах новые квартиры должны получить около 400 человек, для чего планируется строительство двух многоквартирных домов, один из них - в Биробиджане.

Якушев отметил, что строительство новой теплоцентрали в Биробиджане, о чем ранее заявляли местные власти для решения проблем с теплоснабжением, вряд ли состоится в ближайшие годы. "Соответственно, в рамках того ресурса, тех основных фондов, тех возможностей обеспечения теплоснабжением областной столицы и региона в целом вы должны найти технологические решения. Сверху накладывается финансовая модель", - сказал Якушев.

В новость в 14:05 мск добавлена информация и плане модернизации системы теплоснабжения региона