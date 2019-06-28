Состоялось собрание акционеров банка "Восточный"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Акционеры банка "Восточный" на годовом собрании избрали новый совет директоров, сообщил ТАСС представитель компании Артема Аветисяна Finvision Holdings (акционер банка). Представитель Baring Vostok (ранее владел контрольным пакетом акций "Восточного" через компанию Evison Holdings) заявил, что инвестфонд считает новый совет директоров нелегитимным, не признает результаты собрания акционеров и будет оспаривать их в судах.

Finvision Holdings голосовала с учетом 9,9% акций, которые ранее по решению суда получила от Evison Holdings в рамках колл-опциона. До этого Baring Vostok владел 52% банка "Восточный", Finvision - 32%.

В голосовании участвовали 97% акционеров банка, сообщили в Finvision.

"Совет директоров сформирован в составе девяти человек. В новый совет вошли четыре представителя, выдвинутые акционером Evison Holdings", - отметил представитель Finvision.

В пресс-службе Baring Vostok заявили, что шесть кандидатов от Evison Holdings отозвали свое согласие на избрание в совет директоров. "Finvision избрала в совет директоров трех из шести человек против их воли", - заявили в фонде. Baring Vostok считает новый совет директоров нелегитимным. "Мы не признаем результаты годового собрания акционеров и намерены оспаривать его результаты в судах", - сказал представитель фонда.

В свою очередь представитель Finvision заявил, что Evison проголосовала за тех своих кандидатов, которые в день проведения собрания направили свои отказы от избрания. В Finvision считают это попыткой сорвать избрание нового совета директоров банка и "искусственно создать условия для дальнейшего оспаривания решения общего собрания акционеров в суде".

Как сообщили в Finvision, в новый состав совета директоров вошли Артем Аветисян, его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов, партнер Baring Vostok Алексей Калинин, директор по международным правовым вопросам Baring Vostok Яна Арутюнова, менеджер по инвестициям фонда Baring Vostok Дмитрий Бабурин, Светлана Труханович (ранее была членом совета директоров банка "Юниаструм" Аветисяна), а также акционеры "Восточного" Марина Ушакова и Григорий Жданов.

В предыдущий состав совета директоров входили глава Baring Vostok Майкл Калви, Филипп Дельпаль, Иван Зюзин и Николай Варма. Аветисян, Жданов, Калинин, Труханович, Юсупов сохранили места в совете директоров.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Амурской области принял обеспечительные меры по иску компании Finvision Holdings, обязав "Evison Holdings передать доверенность на голосование по опционным 9,9% акций банка "Восточный" на годовом собрании акционеров 28 июня.

О споре вокруг "Восточного"

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (32% акций банка). Бенефициаром последней является Аветисян, владевший банком "Юниаструм", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

24 июня структура фонда Baring Vostok (кипрская компания Evison) подала в Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Амурской области об исполнении колл-опциона на 9,9% акций банка "Восточный" в пользу холдинга "Финвижн".

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение. 17 июня Лондонский суд признал право компании "Финвижн холдингс" продолжать судебное разбирательство в России.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей, возбужденного в феврале 2019 года.