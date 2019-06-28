Замглавы Минэнерго Маневич сменил своего предшественника в совете директоров "Русгидро"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Курирующий электроэнергетику заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич вошел в совет директоров генерирующей компании "Русгидро". Соответствующее решение приняли акционеры компании на годовом собрании.

Маневич, назначенный на пост в Минэнерго в апреле этого года, сменил в совете директоров бывшего заместители министра энергетики РФ Вячеслава Кравченко, который ушел с должности по собственному желанию в ноябре прошлого года.

Также в совет директоров "Русгидро" вошли бывший глава Минкавказа Лев Кузнецов, который в настоящее время является председателем совета директоров ПО "Кристалл", и гендиректор фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков.

Одновременно совет покинули, помимо Кравченко, старший вице-президент ВТБ Сергей Шишин и старший независимый директор Сергей Иванов.

Членами совета переизбраны заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, председатель правления Ассоциации НП "Совет рынка" Максим Быстров, генеральный директор "Полюс" Павел Грачев, генеральный директор "Россетей" Павел Ливинский, генеральный директор "Русгидро" Николай Шульгинов, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Расстригин, вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, член правления "Роснефти", председатель правления "Башнефти", генеральный директор "РН-Актив" Андрей Шишкин, заместитель председателя совета директоров, ректор "Национального исследовательского университета "МЭИ" Николай Рогалев, президент "Альтера Капитал" Вячеслав Пивоваров, директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Артем Аветисян

Всего в совет директоров "Русгидро" входят 13 человек.