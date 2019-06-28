"Русгидро" подтвердило переговоры со структурами Мельниченко об активах на Дальнем Востоке

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Русгидро" подтверждает, что ведет переговоры со структурами Андрея Мельниченко об обмене активами на Дальнем Востоке, однако не раскрывает их деталей.

"Пока идут переговоры, они непростые, длительные, мы конкретных параметров обмена в этой сделке не раскрываем", - сообщил журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что "Русгидро" и структуры Мельниченко ведут переговоры о покупке крупнейшей на Дальнем Востоке Приморской ГРЭС и Лучегорском угольном разрезе. По данным издания, сделка возможна в рамках обсуждаемого сейчас обмена активов между Мельниченко и "Русгидро" в их совместной Дальневосточной энергетической компании (ДЭК). "Русгидро" сделка позволит взять под полный контроль расшивку долгов в подконтрольной ДЭК Дальневосточной генерирующей компании.

ДЭК образована путем слияния региональных энергосистем Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, Хабаровского края, Амурской области и Еврейского АО. Основным акционером ДЭК является "Русгидро".

Лучегорский угольный разрез занимается разработкой Бикинского месторождения бурого угля, основным потребителем которого является крупнейшая электростанция края - Приморская ГРЭС.