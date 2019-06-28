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Источник: идею предустановки российских приложений не поддерживают в Минкомсвязи

Законопроект, вероятно, не будет внесен для рассмотрения в Госдуму

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не поддерживает идею обязательной предустановки российских приложений на смартфоны. Соответствующий законопроект не был согласован внутри министерства, сообщил ТАСС в пятницу источник, близкий к Минкомсвязи.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа сообщила, что Минкомсвязь подготовила проект поправок в закон о связи, согласно которым производители смартфонов будут обязаны поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков. В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая ранее подготовила соответствующую концепцию, подтвердили ТАСС, что законопроект был согласован с ведомством и полностью соответствует его предложениям.

"Законопроект в этом виде, скорее всего, выпущен не будет. Он родился из-за несогласованности действий внутри министерства. В министерстве идею предустановки отечественных приложений на смартфоны не поддерживают", - сказал источник. При этом, по его словам, законопроект, вероятно, даже не будет внесен для рассмотрения в Госдуму.

Ранее Минкомсвязь РФ концептуально поддержала предложение ФАС об упрощении доступа разработчиков российского программного обеспечения к рынку приложений для мобильных устройств. При этом в министерстве выступили за смягчение ряда требований первоначального варианта концепции, сообщили тогда ТАСС в пресс-службе министерства.

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