Миллер: "Северный поток - 2" построен на 64,4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Строительство газопровода "Северный поток - 2" идет в соответствии с графиком, по состоянию на 28 июня уложено уже 60,4% трубопровода в двухниточном исполнении, сообщил на пресс-конференции глава газового холдинга Алексей Миллер.

"Работы по "Северному потоку - 2" ведутся по графику, никаких отклонений на сегодняшний день от первоначально запланированного графика нет. На сегодня уложено 1482 км трубы в двухниточном исполнении, это 60,4% всей протяженности газопровода "Северный поток - 2" в двухниточном исполнении", - сказал он.

Миллер отметил, что капитальные затраты профинансированы более чем на 80%. "Поэтому вообще точка невозврата по данному проекту она давным-давно пройдена, проект будет реализован и в настоящее время нет никаких правовых возможностей, чтобы проект "Северный поток - 2" остановить", - добавил глава "Газпрома".

Позиция Дании

Миллер не считает критическим отсутствие разрешения от Дании по "Северному потоку - 2". По его мнению, этот участок газопровода можно построить за пять недель.

"Планы [по строительству газопровода], которые были намечены, остаются прежними - конец 2019 года. Отсутствие разрешения Дании в настоящее время не является пока критическим, датский участок где-то около 130 км, и на этом участке работы будут выполнены максимум за пять недель", - сказал Миллер.

Он отметил, что глава Nord Stream 2 AG проводит встречу в Датском энергетическом агентстве, которая посвящена вопросам получения согласования со стороны датского регулятора. "Та информация, которая у нас есть на текущую минуту, что диалог конструктивный. Поэтому будем ждать результатов сегодня", - добавил Миллер.