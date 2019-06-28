Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя главы кабинета министров Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам Валентик.

"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", - сказал он.

Иван Валентик родился 22 июля 1976 года в Петрозаводске. Окончил Петрозаводский Государственный Университет. В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РФ, Росприроднадзоре. В 2011-2014 годах был начальником управления государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза. С октября 2014 года занимает пост заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.