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Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку

Он занимал этот пост с октября 2014 года
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя главы кабинета министров Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам Валентик.

"Да, такое заявление есть. Я подтверждаю", - сказал он.

Иван Валентик родился 22 июля 1976 года в Петрозаводске. Окончил Петрозаводский Государственный Университет. В разные годы работал в Министерстве сельского хозяйства РФ, Росприроднадзоре. В 2011-2014 годах был начальником управления государственного лесного контроля и пожарного надзора в лесах, контроля за исполнением субъектами РФ переданных полномочий в области лесных отношений Рослесхоза. С октября 2014 года занимает пост заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВалентик, Иван Владимирович
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