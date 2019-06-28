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ФАС не будет принимать меры в отношении "Открытия" после пересмотра банком слогана

В ведомстве отметили, что не видят оснований для применения мер антимонопольного реагирования, поскольку банк "самостоятельно совершил работу, направленную на предотвращение нарушения"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба не будет принимать меры в отношении банка "Открытие" после пересмотра банком слогана "государственный банк нашего времени", сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

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"Принимая во внимание, что ПАО "Банк "ФК Открытие" уже заявил о предстоящем пересмотре слогана своей рекламной кампании, исключив тем самым возможность возникновения признаков недобросовестной конкуренции со своей стороны, ФАС России не видит в настоящий момент оснований для применения мер антимонопольного реагирования, поскольку подконтрольный субъект уже самостоятельно совершил работу, направленную на предотвращение нарушения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "государственный банк нашего времени", в представленной новой маркетинговой стратегии. В ЦБ отметили, что такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка "ФК Открытие". Сам банк позднее сообщил, что учтет позицию ЦБ РФ и изменит свой рекламный слоган.

В свою очередь в ФАС РФ заявляли, что ведомство может принять меры в связи с использованием банком "Открытие" вышеупомянутых слоганов.

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