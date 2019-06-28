Суд продлил арест руководителям компании "Нефтеперевалка" о загрязнении нефти в "Дружбе"

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Самарский районный суд продлил до 30 сентября арест двум фигурантам дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" - генеральному директору ООО "Нефтеперевалка" Светлане Балабай и ее заместителю Рустаму Хуснутдинову, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Оставить [Хуснутдинова] под стражей до 30 сентября <...> Оставить [Балабай] под стражей до 30 сентября", - сказала судья.

Ранее по делу о загрязнении нефти в "Дружбе" были заочно арестованы основатель ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко на два месяца с момента их экстрадиции или задержания на территории РФ. Арестован гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев.

Под домашним арестом находятся Роман Якушев, Роман Гладков, Владимир Матюхин и Дмитрий Никишов, все они являются сотрудниками компании "Транснефть-Дружба". Никишов - заместитель начальника куйбышевского районного управления нефтепровода "Дружба" по товарно-транспортным операциям, Якушев - начальник отдела этого управления, Гладков - начальник приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Лопатино", Матюхин - инженер ПСП "Лопатино". Под домашним арестом также находится заместитель директора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.