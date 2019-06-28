Суд в Петербурге признал незаконным заем "Трансаэро" дочерней компании в 208,8 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Санкт-Петербурге признал незаконной выдачу кредита от авиакомпании "Трансаэро", проходящей процедуру банкротства, своей дочерней структуре "Трансаэро-Финансы" в размере 208,8 млн рублей, следует из постановления апелляционного суда.

"Суд апелляционной инстанции приходит к выводу о наличии правовых оснований для признания недействительной сделкой предоставление ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" займов ООО "Трансаэро-Финансы" по договору займа <…> в общем размере 208 805 900,94 рублей", - говорится в документе, опубликованном в пятницу. Там же отмечается, что апелляционный суд рассматривал дело по правилам первой инстанции.

Согласно материалам дела, в 2015 году авиакомпания выдала 100-процентной дочерней структуре кредит на указанную сумму, в этом же году компания оказалась не в состоянии обслуживать долги и попала под процедуру банкротства - наблюдение. В 2017 году суд признал "Трансаэро" банкротом, а затем конкурсный управляющий авиакомпанией Алексей Белокопыт подал иск о признании недействительной сделки по выдаче кредита дочерней структуре.

Согласно условиям займа, он выдавался под 8,5% годовых на два года, при этом проценты заемщик должен был вернуть "Трансаэро" только по истечении срока кредита. В ходе судебного разбирательства было установлено, что на момент выдачи займов дочерней структуре у "Трансаэро" уже были финансовые проблемы и она получала многомиллионные кредиты в банках под более высокую процентную ставку. В частности, авиакомпания в декабре 2014 года заключила кредитное соглашение с ВТБ на 9 млрд рублей под 22,5% годовых и государственную гарантию РФ, в 2015 году 400 млн рублей под 18,5% годовых ей выдал "Росгосстрах Банк" и еще 400 млн рублей под 18% годовых петербургский банк "Таврический".

"Таким образом, получая в банках кредитные денежные средства под 18-22,5% годовых на финансирование своей операционной деятельности в условиях ухудшающегося финансового положения должника ("Трансаэро" - прим. ТАСС), должник одновременно под существенно более низкую процентную ставку предоставлял займы ответчику, являющемуся аффилированным лицом должника", - отмечается в постановлении суда.

Дочерняя структура "Трансаэро-Финансы" на момент рассмотрения настоящего дела также признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. Таким образом, взыскание с нее 208,8 млн рублей возможно только путем включения требования в реестр кредиторов, отметили в суде. Кроме того, согласно материалам дела, на суде также были заслушаны пояснения экс-руководителя "Трансаэро-Финансы" Ольги Симоновой. "Признание оспариваемых платежей недействительными может являться основанием привлечения Симоновой О.В. к субсидиарной ответственности в рамках возбужденного дела о банкротстве ООО "Трансаэро-Финансы", взыскания с нее убытков", - отмечается в постановлении.

Ситуация в "Трансаэро"

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.

Накануне, 27 июня стало известно, что Банк России установил факт манипулирования в 2016 году акциями "Трансаэро" путем совершения сделок с использованием инсайдерской информации со стороны сооснователя компании Александра Плешакова и его матери - председателя Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяны Анодиной. ЦБ передал материалы в правоохранительные органы. В МАК позже заявили, что Банк России и правоохранительные органы не обращались к Анодиной по вопросу манипулирования акциями.

Плешакова и Анодину, а также еще одного экс-руководителя "Трансаэро" Ольгу Плешакову ранее пытался в суде привлечь к субсидиарной ответственности на сумму около 250 млрд рублей банк ВТБ, однако арбитраж Петербурга приостановил рассмотрение данного дела до принятия решений по ряду других исков об оспаривании сделок, совершенных Плешаковыми.

Кроме того, к субсидиарной ответственности по долгам авиакомпании могут также привлечь экс-руководителя авиакомпании Александра Бурдина, в отношении которого возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат работникам перевозчика и растрате, а также еще одного бывшего руководителя - Дмитрия Сапрыкина. Соответствующие иски рассматривает арбитраж Петербурга и Ленинградской области, очередные заседания по данным вопросам состоятся в июле и августе.