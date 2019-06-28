Международный форум приграничного сотрудничества открылся в Пскове

ПСКОВ, 28 июня. /ТАСС/. Более 300 человек, приехавших в составе делегаций из разных регионов РФ и стран Европы, принимают участие в работе международного форума приграничного сотрудничества "Путь навстречу", который в пятницу открылся в Пскове в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

"Прорабатывая программу форума, мы ставили задачу создания международной площадки для обсуждения практических вопросов и поиска новых механизмов межрегионального и приграничного взаимодействия. Хочу предложить всем участникам форума сосредоточить внимание на вопросах регионального изменения взаимоотношений РФ и ЕС в сфере развития приграничного сотрудничества, улучшения инвестиционного климата", - сказала вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева в ходе церемонии открытия.

По ее словам, Псковская область является "активным участником программ приграничного сотрудничества". "В рамках реализации программ приграничного сотрудничества европейского инструмента соседства и партнерства "Эстония - Латвия - Россия 2007-2013", было задействовано 13 муниципальных образований области и реализовано 25 различных проектов, в том числе три крупномасштабных", - добавила Салагаева.

Международный Ганзейский форум приграничного сотрудничества проходит в Пскове 28 и 29 июня. Участники форума намерены обсудить перспективы межрегионального сотрудничества и условия ведения бизнеса в России, а также развитие сферы туризма. Участие в форуме принимают порядка 300 человек, в том числе представители субъектов Северо-Западного федерального округа, Ассоциации европейского бизнеса, Торгово-промышленной палаты РФ. Среди участников форума - руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова и председатель правления Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Союз развития туризма в РФ" Сергей Кривоносов.

Международные Ганзейские дни продлятся в Пскове до 30 июня. Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связаны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов. По оценке псковских властей, участие в праздновании намерены принять порядка 1,6 тыс. человек из 79 городов России и Евросоюза.