ФАС проверит госбанки на предмет упоминания госучастия в рекламных материалах

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ собирается проверить банки с государственным участием на предмет использования в рекламных материалах при продвижении услуг указаний на присутствие государства в капитале кредитной организации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Использование в рекламных материалах кредитной организации указаний на государственное участие может быть квалифицировано в качестве недобросовестной конкуренции, запрещенной законом о защите конкуренции. При этом по такому виду нарушений предусмотрен, в том числе, предупредительный контроль, который направлен именно на своевременное недопущение совершения лицом действий, которые могут нарушить антимонопольное законодательство <…> Вместе с тем ФАС России планирует провести анализ действий иных банков, имеющих долю государственного участия в уставном капитале, в части используемых при продвижении услуг формулировок", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Банк России раскритиковал использование банком "Открытие" слогана "государственный банк нашего времени" в представленной новой маркетинговой стратегии. В ЦБ отметили, что такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка "ФК Открытие". Сам банк позднее сообщил, что учтет позицию ЦБ РФ и изменит свой рекламный слоган.

В свою очередь в ФАС РФ заявляли, что ведомство может принять меры в связи с использованием банком "Открытие" вышеупомянутых слоганов.