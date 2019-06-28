Кобылкин: за годы работы Валентика в лесной отрасли достигнуты положительные результаты

КУРГАН, 28 июня. /ТАСС/. Лесное хозяйство России имеет определенные проблемы, но за годы руководства Рослесхозом Ивана Валентика, в пятницу подавшего заявление об уходе, были достигнуты положительные результаты. Об этом ТАСС заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Отрасль сложная, имеет определенные проблемы, связанные с тем, что есть большое количество черных лесорубов в России. Комплексная работа велась все эти годы. Есть определенные результаты, они, в принципе, в динамике не плохие, в каких-то направлениях положительные", - сказал он.

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, занимавший этот пост с октября 2014 года, в пятницу сообщил ТАСС, что написал заявление на увольнение на имя главы кабинета министров Дмитрия Медведева.

"Я не знаю, куда он уйдет. Он принял решение, написал заявление об уходе по собственному желанию", - сказал Кобылкин.

Он отметил, что задачи, поставленные президентом страны по развитию отрасли, "очень серьезные и амбициозные".

"Я всем ребятам в команде сказал, что кто считает, что [имеет] в себе силы, возможности реализовать поставленные задачи, должны работать на полную отдачу и полную катушку", - заключил он.