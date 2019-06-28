Орешкин и министр экономики Японии встретились накануне переговоров Путина и Абэ

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин и японский министр экономики, торговли и промышленности, министр по делам сотрудничества с Россией в области экономики Хиросигэ Сэко провели рабочую встречу на полях саммита G20 накануне переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом ТАСС рассказал глава российского министерства.

"Только что встречались с министром Сэко, готовились к завтрашним переговорам", - сообщил Орешкин.

В рамках программы рабочего визита президента РФ в Японию состоятся переговоры Путина с премьер-министром Японии Абэ, а также подписание по итогам переговоров коммерческих соглашений.

Путин прилетел в Осаку 28 июня, где примет участие в саммите G20, после чего 29 июня состоятся мероприятия рабочего визита президента в Японию.

Саммит G20

В Осаке собрались лидеры и члены правительств 19 стран - участниц Группы двадцати и Европейского союза. В качестве постоянно приглашенного гостя в саммите принимает участие премьер Испании. В этом году также приглашены главы Вьетнама, Нидерландов, Сингапура, Египта как председатель Африканского союза, Сенегала как председатель Нового партнерства для развития Африки, Таиланда в качестве председателя АСЕАН, Чили как председатель АТЭС, а также руководство ключевых международных организаций - ООН, ВТО, Группа Всемирного банка, МВФ, Всемирная организация здравоохранения, Международная организация труда, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет финансовой стабильности, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Азиатский банк развития.