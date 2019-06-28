Астраханский завод спустил на воду танкер-химовоз обновленного образца

АСТРАХАНЬ, 28 июня. /ТАСС/. Одно из крупнейших предприятий на Юге России - судостроительный завод "Лотос" (Астрахань, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустил в пятницу на воду танкер-химовоз обновленного образца, который строится для судоходной компании "Волготранс" (Самара). В торжественной церемонии спуска, которая приурочена ко Дню кораблестроителя, принял участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Завод не случайно в преддверии Дня кораблестроителя спускает на воду уже третий танкер этого проекта. За последние три года верфи Астраханской области построили 19 судов. Ваш завод занимает особое место в отрасли судостроения Юга", - сказал он на церемонии спуска судна.

Сейчас на заводе продолжается строительство еще одного такого же судна. Танкеры-химовозы обновленного образца, разработанные конструкторским бюро "Вымпел", предназначены для смешанной (река-море) перевозки сырой нефти и нефтепродуктов, а также вредных жидких веществ, в том числе требующих подогрева до температуры 60 градусов. За один рейс судно сможет перевозить несколько сортов груза.

Судостроительный завод "Лотос" - одно из крупнейших предприятий в Южном федеральном округе, специализируется на строительстве корпусов судов различных типов. Завод является якорным резидентом астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ). В сентябре 2016 года в рамках проекта модернизации завод запустил центр металлообработки. Сейчас на верфи строятся также речные круизные суда, сухогруз проекта RSD-49 и морской круизный четырехпалубный лайнер проекта PV300VD вместимостью 300 пассажиров.